釈由美子、４８歳誕生日を報告　１０歳迎えた息子への思いも吐露「息子が２０歳になるまでただただ、健康で元気に過ごしたい」

女優・釈由美子が、息子の１０歳の誕生日と自身の４８歳の誕生日を報告した。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「６月１２日。本日は息子の１０歳の誕生日です」と書き出すと、「１０」と「４８」の「１０年という時の流れを振り返りながら あっという間に、もうこんなに大きくなって 嬉しい反面、寂しくもあり 複雑な親心です。。」と率直な気持ちをつづった。

釈自身も６月１２日が誕生日。「そんな私は、本日４８になりました もうね、５０手前になると若見えとか全然どうでもよくて シミもシワもたるみも受け入れるから 唯一の願いは まずは息子が２０歳になるまでただただ、健康で元気に過ごしたい」と“願い”について記し、「朝起きて、『お。今日はいつもより体が調子いいぞ。』っていう日が、一年で何日か増えればいいなって。 家族の楽しい思い出を重ねて平穏に笑顔で暮らしていけますように。それだけで充分です こんな私ですが、地味に地道に粛々とがんばりますので これからも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、最後に「＃誕生日＃ハーフ成人式＃ｗバースデー＃生まれてくれてありがとう」とハッシュタグを添えた。

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