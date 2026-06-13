◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、この日メジャー移籍後ワーストの7失点を喫した佐々木朗希投手についてコメントしました。

7回無失点と好投した前回から中6日でのマウンド。4回まで1失点に抑えましたが、5回に連続タイムリーや押し出しで4点目を許して降板。後続も打たれ走者の生還を許し、佐々木投手は5回途中7失点となりました。

ロバーツ監督は試合後、この日の佐々木投手に「試合の立ち上がりから見ても最近の朗希ほど球のキレはなかったと思う。スプリットをストライクゾーンに投げ込めていなかったし、その球種をコントロールできていなかった」と振り返りました。

5月以降は好投を続けていた右腕が調子を崩したとの見方には、「彼は今も良い状態にいると思う。今日は望んだ結果ではなかったけどね」と否定。「速球の球速も出ていたし、ボールにも力があったが、スプリットを決め切れなかった。ここ7登板くらいはスプリットでストライクを取れていたし、落差を調整して空振りも奪えていた。今日はそれができなかっただけだと捉えている」と前向きなコメントを残しました。

「毎回完璧な投球ができるわけじゃない」と佐々木投手をかばったロバーツ監督。「彼はここまで本当に良い流れで来ていた。若い選手にとって、こういう登板のあとにどう反応するかは良いテストになる。みんなで見守りたい」と若き右腕の次回登板を期待し、「今の彼にはこれまで積み上げてきた成功というものがあると思う」と1度の敗戦では崩れない信頼を示しました。