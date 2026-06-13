ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「そっちの方が多いから私のね？」初ランチで料理を奪われ会計もこっ… 「そっちの方が多いから私のね？」初ランチで料理を奪われ会計もこっち!? 一緒にいるだけで損するヤバいママ友の実態 「そっちの方が多いから私のね？」初ランチで料理を奪われ会計もこっち!? 一緒にいるだけで損するヤバいママ友の実態 2026年6月13日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 初対面でいきなり料理を奪い取るって…開いた口が塞がりません。驚きながらも場の空気を壊さないようにしていた早紀さん。でも、ママ友の行動はこれだけでは終わりませんでした…。子どもの食事まで横取りされて、さすがに黙っていられなくなってしまうのです。>>【まんが】あなたのモノは私のモノ!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】あなたのモノは私のモノ!? 妻を呼び出したら弁護士登場！夫がまさかの大激怒…その理由とは？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.160】 夫「2人目が欲しい！」妻「無理！」夫婦のやり取りの終着点は？ 一人目育児で辛かった本音を打ち明けた結果…