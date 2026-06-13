ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手は12日（日本時間13日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドでのフィリーズ戦に先発登板。9回95球を投げきって1安打無四球15奪三振。今季8勝目を挙げ、100球未満の完封勝利「マダックス」も達成した。

ここではMLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、ミジオロウスキーの全95球を掘り下げてみる。

■最終回に球速がアップ

『Baseball Savant』のデータによると、この日ミジオロウスキーが投じた全95球の球種内訳は、フォーシーム69、スライダー11、カットボール7、チェンジアップ4、カーブ4。分析システム「スタットキャスト」が導入された2015年で、先発投手史上最速の104.5マイル（約168.1キロ）を計測した。

フォーシーム69球のうち58球が100マイル超えで、5月25日（同26日）に自身が残したメジャー最多記録57球をあっさりと塗りかえた。69球の平均球速は驚愕の101.7マイル。イニング別では、初回から最後まで100マイルを割ることなく（103.7、102.5、102.3、100.7、100.5、100.9、100.7、100.1、102.6）、最終回は再びギアを一段上げて95球を投げ抜いた。

フォーシーム69球の平均回転数は2617rpmで、年平均（2611rpm）とほぼ同じ。これは、今季の先発投手の中でメジャー2位に位置する。インプレー12球のうち、95マイル以上の打球速度「ハードヒット」は3球のみ。4回表にカイル・シュワーバー外野手に右前打を許した以外は、四球もなしの「準完全試合」を達成。3ボールも1度もなく、ストライク先行でフィリーズ打線を完璧にねじ伏せた。

メジャー2年目で、昨季以上の飛躍的な進化を見せる剛腕ミジオロウスキー。今後どこまで成長するのか、楽しみは尽きない。