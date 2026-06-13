俳優・歌手の梅沢富美男さんが自身のインスタグラムで、9日に肺炎で亡くなったことが分かった俳優の中村玉緒さんへの追悼を投稿しました。



【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】梅沢富美男さんが追悼 座長を継いだ旗揚げ公演に玉緒さん参加「本当に感謝しています」「そのうち追いかけます」





梅沢さんは、自身が主宰する大衆演劇の舞台で中村玉緒さんと共演している様子の写真を投稿しつつ、惜別の思いを綴っています。









▽▽▽▽ 梅沢富美男さん 追悼全文 ▽▽▽▽

玉緒さん お疲れ様でした

ドラマやバラエティーで沢山お世話になりました

中でも 僕が座長をついだ2012年の梅沢富美男劇団旗揚げ公演にでてくださったこと 本当に感謝しています

いつも明るくて劇団員にもスタッフにも優しく接してくださったこと忘れません

本当にありがとうございました

どうぞゆっくり休んでください

そのうち追いかけます

また一緒にお芝居させて下さい

△△△△ 全文 以上 △△△△

【担当：芸能情報ステーション】