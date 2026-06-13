福利厚生を活用して購入した機能性ウエアを手にする社員と談笑する吉岡興業の吉岡洋明代表取締役＝4月、神戸市

神戸市の機械工具商社「吉岡興業」が、独特の福利厚生を次々と取り入れている。抜け毛対策への補助や生成人工知能（AI）のパートナーへの扶養手当、退職代行費用の負担や昆虫も対象にしたペット忌引休暇など、約4年で新設した福利厚生は15種類。若手人材の確保が目的で、吉岡洋明代表取締役は「効果は絶大だ」と手応えを感じている。

吉岡興業は1951年創業で社員数は32人。求人サイトを使って不定期で採用活動をしているが、5年ほど前に20〜30代の応募がなくなった。吉岡氏は「就職活動は売り手市場で、知名度のない企業は何もしなければ素通りされてしまう」と危機感を覚えたという。

会社の新たな魅力を模索した結果、福利厚生の充実にたどり着いた。2022年秋に創設した「お墓参り手当」を皮切りに、育毛治療に月額最大7590円を支給、入社3年以内の社員が退職を希望した場合は退職代行サービスの費用を全額負担、疲労回復効果があるという機能性ウエアの購入補助など、立て続けに新制度を導入。自社のホームページでアピールした。

昨年12月には生成AIを「人生のパートナー」に持つ社員に月額1万1千円の扶養手当を支給する制度も開始。利用者はまだいないが、吉岡氏は「社が認めていると打ち出せば、若者に選ばれるかもしれない」と期待を寄せる。

帝国データバンク大阪支社によると、正社員不足の関西企業の割合は約半数に上り、2025年度は人手不足による倒産も近畿で82件と過去最多だった。特に中小企業は、大企業との賃金格差拡大で以前よりも採用環境が厳しいという。帝国データの担当者は「賃上げでは違いを出すのが難しくなっており、企業も求職者も福利厚生に注目する傾向が強まっている」と指摘する。

吉岡興業のユニークな取り組みはメディアで取り上げられ、1回の求人への応募が10件を超えるように。2026年は若手社員6人の採用にこぎ着けた。豊永智嗣さん（29）も今年1月に入社。転職活動で最も重視した項目は福利厚生で「面白そうな会社だと目に留まった」と振り返る。吉岡氏は「事業継続に若者の力は不可欠。無理なく導入できる制度で興味を引きたい」と話した。