1枚で様になる大人のための【洗練Tシャツ】で、カジュアルを品よく更新

夏のワードローブの主役であるTシャツ。シンプルだからこそ、大人の女性にとっては素材感やシルエット、ディテール選びが着こなしの完成度を左右します。今シーズンは、ラフになりすぎず品よく決まるアイテムが豊作です。

【ガリャルダガランテ】オーバーサイズにニュアンスあるフォトプリントが映えて

「フォトTee」\17,600【ピース】

ゆったりとしたシルエットにニュアンシーなフォトデザインが映え、スタイリングに抜け感が加わります。肌触りのいいなめらかな素材で着心地がいいのも嬉しい。

【カランシエル】モノクロのキャットプリントが大人可愛い♡

「CAT プリント TEE」各\5,500

接触冷感と汗じみが目立ちにくい加工を施したコットン100％の肌触りいい生地に、シックなモノトーンで愛らしい猫をプリント。オーバーシルエットで楽に着られるストレスフリーな着心地。

【パリゴ】ボディ色に合わせたチュールで脱カジュアルを狙って

「TULLE DOCKING T-SHIRT」各\28,600【チカ キサダ】

異なるチュールを2種類ドッキングした【チカ キサダ】のTシャツをベースに、【パリゴ】別注として特別なカラーで登場。ホワイトのボディにはグレーのチュール、ブラックのボディにはベージュのチュールを組み合わせ、洗練された印象に。

【シップス】好みの配色が見つかる、肌離れのいいリブTシャツ

「クルーネック 半袖 TEE」各\14,300【GGG】

繊細なリブのボディにネックラインの配色が特徴の【GGG】のTシャツ。毛羽立ちが少なく、ドライタッチながら、柔らかくてシルキーな着心地のコットン100％ライトリブ素材を使用。ストレッチ性を持たせ、リブ素材特有の着用後に起きやすいダレを軽減しています。縫い代を極限まで細くすることで、素材の良さを最大限に引き出しています。ブラウン × ネイビーの配色を【シップス】別注カラーで作成。

【パリゴ】立体感と奥行きを生み出す切り替えがクリーンな存在感

「SERRA TUCK T-SHIRT」各\24,200【エズミ】

彫刻家リチャード・サラの作品に着想を得て、【パリゴ】が【エズミ】に別注。前身頃の切り替えとタックが立体感と奥行きを生み出し、クリーンなシルエットの中に存在感を生み出しています。ポリエステル100％の機能性素材を使用。ウォッシャブル可能で、速乾性にも優れています。

【ラート】袖に入ったタックでモードな表情と二の腕カバーを叶えて

「tack sleeve tee」各\11,000

肩に入った深めのタックが二の腕を自然にカバーしながら、洒落たムードを生むデザイン。肌当たりの優しいコットン100％ながら適度なハリ感があり、袖のフォルムをキープしつつ、さらりとした着心地を叶えます。ゆったりした身幅のシルエットが全体のバランスをスマートに整えます

着映え力のあるデザインこそが大人が選ぶべきTシャツ。自分にフィットする1枚を見つけて、夏の日常をスタイリッシュに彩って。

※価格はすべて税込みです