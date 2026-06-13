歌舞伎俳優の市川團十郎が12日、インスタグラムを更新し、子供たちに「会いたい」と吐露した。團十郎は現在、福岡市にある博多座で上演中の「六月博多座大歌舞伎」に出演している。東京の自宅に残っている長女で四代目市川ぼたんとして活動する堀越麗禾と、長男の市川新之助（本名堀越勸玄）から写真が送られてきたことを明かし、思わず父親の胸中を投稿した。



【写真】影ですら恋しい 子供達の写真に寂しさが

團十郎は「二人から送られてきました お散歩したみたいです。」と報告。「しばらく会えてないので、会いたいです。博多座は中日」とし、寂しさを表すようにハッシュタグを付けて「#親子 #團十郎 #麗禾 #勸玄 #歌舞伎」と子供達の名前を投稿した。博多座での公演は2日から22日まで。



ファンから「影の写真を通じてメッセージを送るとは、お父さんに似ていますね」「二人ともだんだん大人になってきたので、小さかった頃よりは安心して出掛けられますね」「元気いっぱい 気持ちよさそう 可愛いお二人のお写真見てお子さんに会いたくなりますね」「二人も寂しいでしょうね」「カンカン、男の子の背中だわ」「芝生に寝転ぶのはパパ譲りですね お二人が仲良くしていてパパは安心なのでは」などと家族と離れている團十郎に寄り添うコメントが多くみられた。



（よろず～ニュース編集部）