

高松工芸 4×100mフリーリレーで香川県高校新記録

【香川県高校総体2026】13日、香川県立総合水泳プールで競泳が行われました。

男子の4×100mのフリーリレーでは高松工芸が香川県高校新記録をマーク。第1泳者の平田統也選手（2年）は自身が持っていた100m自由形の大会記録を更新しました。

【13日の結果】

■男子

〈50m自由形〉

1位 森慶大（丸亀 3年） 24秒68

〈200m自由形〉

1位 徳田崇真（高松工芸 2年） 1分55秒81

〈1500m自由形〉

1位 前田聡介（坂出 1年） 16分38秒09

〈200mバタフライ〉

1位 白井惺（丸亀城西 2年） 2分10秒16

〈200m背泳ぎ〉

1位 中村光希（丸亀 2年） 2分14秒78

〈200m平泳ぎ〉

1位 国重侑希（高松工芸 3年） 2分15秒69

〈400m個人メドレー〉

1位 髙橋一心（高松工芸 1年） 4分39秒93

〈4×100mフリーリレー〉

1位 高松工芸 3分32秒97 ※香川県高校新記録

（平田統也・国重侑希・髙岡奏・徳田崇真）

※第1泳者の平田は51秒32で男子100m自由形の大会新記録

■女子

〈50m自由形〉

1位 湯川真凛（坂出 3年） 28秒28

〈200m自由形〉

1位 藤田蒼（観音寺総合 2年） 2分11秒94

〈800m自由形〉

1位 占部磨紀（高松工芸 1年） 9分32秒66

〈200mバタフライ〉

1位 近藤千尋（香川中央 1年） 2分21秒28

〈200m背泳ぎ〉

1位 西村柚希（三木 2年） 2分24秒30

〈200m平泳ぎ〉

1位 矢野琥珀（観音寺総合 1年） 2分38秒48

〈400m個人メドレー〉

1位 上原愛未（高松商 2年） 5分09秒52

〈4×100mフリーリレー〉

1位 高松工芸 4分09秒05

（細川初希・占部磨紀・土井美来・大下ひなた）



競泳競技は14日も行われます。