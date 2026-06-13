日清シスコは、1965年誕生のロングセラー「ココナッツサブレ」と人気キャラクター「パペットスンスン」のコラボ商品「ココナッツサブレ メロンパン味」を、6月22日（月）から一部コンビニエンスストアで先行発売する。6月29日（月）からは全国のスーパーマーケットなどでも販売される。

ココナッツサブレ メロンパン味 (C)PUPPET SUNSUN/PScommittee

今回はココナッツサブレの61周年を記念したコラボで、パペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンと仲間たちを描いた『パペットスンスン』のスンスン・ノンノン・ゾンゾンが、サブレを食べながらパーティーを楽しむ様子がパッケージデザインとなっている。

「ココナッツサブレ メロンパン味」は、パペットスンスンの主人公「スンスン」が好きなパンのひとつ「メロンパン」の味わいをイメージした商品で、発酵バターを使用した生地にメロン果汁を加え、コクと爽やかさを感じられる味わいになっている。小分け包装（全4種）にもひょっこりと顔を出すスンスンたちがデザインされている。

ココナッツサブレ メロンパン味 (小分け包装) (C)PUPPET SUNSUN/PScommittee

さらに「ココナッツサブレ」「コナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」のパッケージにもスンスンたちが登場。6月下旬から全国で順次発売される。

パペットスンスンとコラボした「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」 (C)PUPPET SUNSUN/PScommittee

対象商品を購入したレシートをキャンペーンサイトからアップロードして応募すると、抽選で320名（サブレ）に「オリジナル折りたたみテーブル」が当たるキャンペーンも6月22日（月）からスタート。応募期間は9月28日（月）午後11時59分まで。対象商品1個につき1口として応募できる。



(C)PUPPET SUNSUN/PScommittee

パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン (C)PUPPET SUNSUN/PScommittee