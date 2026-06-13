ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、落ち着いたカラーと風合いがくつろぎ空間に馴染んでくれる「ドナルドダック」デザイン「テクスチャーが映える！遮光・遮熱カーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「テクスチャーが映える！遮光・遮熱カーテン」ドナルドダック

© Disney

サイズと価格：【約100×90】9,990円（税込）、【約100×110】10,890円（税込）、【約100×120】10,890円（税込）、【約100×135】11,390円（税込）、【約100×150】11,790円（税込）、【約100×178】12,890円（税込）、【約100×185】12,890円（税込）、【約100×192】13,800円（税込）、【約100×200】13,800円（税込）、【約100×210】14,800円（税込）

※サイズは1枚あたりの幅×丈（cm）

セット内容：カーテン2枚組（両開き）

仕様：遮光1級（遮光率99.99％以上）、アジャスターフック付き

付属品：タッセル2本

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」デザインの遮光・遮熱カーテン。

落ち着いたカラーと風合いなので、どのようなインテリアにもしっくりと馴染みます。

© Disney

一面にデザインされたダイヤ柄の奥に、さまざまな表情の「ドナルドダック」の姿が描写されています。

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さらに、散りばめたモチーフ柄もアクセントに！

シックに見えて実は遊び心あふれるデザインになっています。

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また、太い糸を使ったざっくりとした織り表情が魅力の厚地素材を使用しているのもポイント。

裏面はシンプルな無地デザインになっています。

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生地には、お手入れしやすいポリエステル素材を使用。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いをすることもできます。

それから、遮熱・保温効果で年中快適。

夏は「遮熱」で涼しく、冬は「保温」で暖かくなります。

さらに、しっかり光を遮る1級遮光機能も付いています。

朝日や強い西日も遮ってくれるので、寝室や暑さ対策にも最適！

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そのほか、サイズ展開も豊富なので様々なお部屋にセットできるのも魅力的。

リビングに寝室、子供部屋など、どこにつけてもかわいいインテリア雑貨です。

表情豊かな「ドナルドダック」のアートにほっこりとする、ユニークなカーテン。

落ち着いたカラーと風合いがくつろぎ空間に馴染んでくれる、ディズニーデザイン「テクスチャーが映える！遮光・遮熱カーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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