ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期：2026年6月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

はちゃめちゃキュートな黄色い生物「ミニオン」たちのグッズが、2026年6月もセガプライズに登場。

愛らしいぬいぐるみやマスコットになった「ミニオン」たちを、お部屋に飾ったり一緒にお出かけしたりして楽しめます☆

ミニオン なかよしハグぬいぐるみ

登場時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約10×10×15cm

種類：全3種（ハートの目、パジャマ、着ぐるみ）

大好きな「ティム」をぎゅっとハグする「ボブ」のぬいぐるみ。

抱きしめる姿がかわいらしく、「ティム」は立体的に表現されています！

目をハートにしたり、パジャマでおやすみタイムだったり、いろんな「ボブ」が「ティム」をハグ。

「ティム」の着ぐるみ姿もあり、なかよしぶりが伝わってきます☆

ミニオン 赤いほっぺ ＆ you マスコット

登場時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約7×7×9cm

種類：全4種（ティム、ボブ、ケビン、フラッフィ）

セガオリジナルの“赤いほっぺ”シリーズと、“＆ you（アンドユー）”シリーズを組み合わせた「ミニオン」たちのマスコット。

フサフサの生地で触り心地もよく、頬を赤くした表情に癒やされます！

ラインナップは「ティム」「ボブ」「ケビン」「フラッフィ」の4種類。

手足を動かせる”＆ you”シリーズなので、ぬい撮りにもぴったりです☆

肌触りの良い素材を使用した、キュートな「ミニオン」たちのぬいぐるみやマスコット。

2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

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