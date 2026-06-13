首を下げたポーズがかわいい！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.
登場時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約28×21×35cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、本を読んでいる「プー」のぬいぐるみが登場！
全長約28×21×35cmと存在感のある大きさで、お行儀の良いおすわりポーズです。
薄紫色の本を開き、首を下げながら真剣な表情で本を読む姿がデザインされています。
足を伸ばし、両手で本を開く姿がとってもキュート☆
思わずイスに座らせたくなる、愛らしさ満点なぬいぐるみです。
本を持っている小さな手にも癒やされる「プー」のキュートなプライズ。
セガプライズの『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.は、は、2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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