セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.

登場時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約28×21×35cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、本を読んでいる「プー」のぬいぐるみが登場！

全長約28×21×35cmと存在感のある大きさで、お行儀の良いおすわりポーズです。

薄紫色の本を開き、首を下げながら真剣な表情で本を読む姿がデザインされています。

足を伸ばし、両手で本を開く姿がとってもキュート☆

思わずイスに座らせたくなる、愛らしさ満点なぬいぐるみです。

本を持っている小さな手にも癒やされる「プー」のキュートなプライズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 LLぬいぐるみ 読書Ver.は、は、2026年6月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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