「モンスター級ホームランを打っている」高まる評価、岡本の特大アーチに米ファン“最敬礼”「彼は平均以上の三塁手」「ここまでやるとは思わなかった」
岡本が圧巻のアーチを放った(C)Getty Images
ブルージェイズの岡本和真の特大アーチに話題が集まっている。
岡本は現地6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。
【動画】どこまで飛ばすんだ？米驚愕の岡本の特大アーチシーン
初回二死二塁で迎えた第1打席、左腕ライアン・ウェザーズの6球目、内角低めスライダーをすくいあげた打球はぐんぐんと伸びて左翼スタンド最上段の3階席に飛びこんだ。
飛距離128.9メートル、打球速度179.2キロ、打球角度36度の超特大アーチ、9試合ぶりとなる14号2ランを放った。チームは岡本のホームラン、2回にジョージ・スプリンガーの2ランも飛び出し、宿敵ヤンキースを8-5と下した。
またブルージェイズの本拠地ロジャーズセンター、左翼スタンド最上段の3階席は通称「500レベル」といわれ、ブルージェイズ公式Xもこのレベルに叩き込んだ選手は球団史上10人目と伝えている。
この圧巻のホームランをめぐってはベンチで見ていた主砲、ブラディミール.ゲレーロJr.も思わず口あんぐりとなったが、米ファンの間からも「なんてこった！」「すごいパワーだ！」「あそこまで飛ばせる選手がいるなんて」「あの巨大なスタジアムで…」「オカモトが本当に大好きだ！」「ここまでやるとは思わなかった」「モンスター級ホームランを打っている」「彼は平均以上の三塁手」「ブルージェイズは喜ばなければならない」と三塁手としてのたびたびの好守も浸透してきたことで改めて、“最敬礼”、評価が高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。