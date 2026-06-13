「モンスター級ホームランを打っている」高まる評価、岡本の特大アーチに米ファン“最敬礼”「彼は平均以上の三塁手」「ここまでやるとは思わなかった」

岡本が圧巻のアーチを放った(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真の特大アーチに話題が集まっている。

岡本は現地6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。

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初回二死二塁で迎えた第1打席、左腕ライアン・ウェザーズの6球目、内角低めスライダーをすくいあげた打球はぐんぐんと伸びて左翼スタンド最上段の3階席に飛びこんだ。

飛距離128.9メートル、打球速度179.2キロ、打球角度36度の超特大アーチ、9試合ぶりとなる14号2ランを放った。チームは岡本のホームラン、2回にジョージ・スプリンガーの2ランも飛び出し、宿敵ヤンキースを8-5と下した。