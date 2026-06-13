おさき＆さくら、トップバッターで「学生ランウェイ」開幕 制服風ミニスカ衣装から美脚輝く
【モデルプレス＝2026/06/13】クリエイターのおさき、YouTuberのさくらが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】おさき＆さくら、トップバッターで美脚披露
「学生ランウェイ」のトップバッターを飾ったおさきとさくらは、美しい脚が際立つミニスカートの制服風コーディネートで登場。腕を組んで仲睦まじくランウェイを闊歩した。
その後のトークコーナーでも登場し、おさきは「初MCですごく緊張しています」と心境を吐露。「圧倒されます！頑張ります！」と意気込んだ。さくらは「学生ランウェイ自体がお久しぶり」と語り、「2人で噛まないように頑張ろうねー！」とおさきに笑いかけていた。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】おさき＆さくら、トップバッターで美脚披露
◆おさき＆さくら、トップバッターで登場
「学生ランウェイ」のトップバッターを飾ったおさきとさくらは、美しい脚が際立つミニスカートの制服風コーディネートで登場。腕を組んで仲睦まじくランウェイを闊歩した。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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