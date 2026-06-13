17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。J2・J3東BのFW三浦知良（59＝J3福島）は史上最多となる10度目の出場でJ2・J3東Aとの1回戦に先発するも得点には絡めず、試合も0―2で敗戦。4位決定戦のJ2・J3西A戦では終盤、ユニホーム姿になった槙野智章監督（39＝J2藤枝）と夢の2トップを形成して2―0の勝利に貢献、満員の国立を沸かせた。

まさに夢の競演だった。2点リードで迎えた残り5分。FWカズと背番号5に着替えた槙野監督がピッチに投入された。しかも前線で2トップを形成。場内はこの日、一番の歓声に包まれた。「槙野監督から“最後の5分、一緒にプレーして下さい”と言われて。監督がああいう形で試合に出ることはあり得ないんだけど（笑い）、槙野監督らしい。出るからには絶対に負けられないという話をして…。勝って終われて良かったです」と笑顔で振り返った。

カズ自身、限られた出場時間の中でらしさも存分に発揮した。出場3分後には右クロスに大きくジャンプし、ヘディングシュート。惜しくも枠は捉えきれなかったが「クロスとしてはなかなか難しかった。ああいう場面にいることが大事。ヘディングで終われたのは良かった」。終了間際には右サイドで代名詞のシザースも披露し、大歓声を浴びた。

W杯北中米大会が開幕し、日本時間15日早朝には日本代表の初戦オランダ戦が控える。カズは「今日、オールスターに集まった選手も自分たちの存在感をアピールしたかったと思う。この試合がエールとなって届いていればいいな、という気持ちはある」と言葉に力を込めた。