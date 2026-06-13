今春に定年で現役を引退して、新たに４月から補充員の厩務員として働き始めた国枝栄元調教師（７１）が担当するトクシーカイザー（牡６歳、美浦・小島茂之厩舎、父キンシャサノキセキ）が、６月１３日の東京１０Ｒ・夏至Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１６００メートル＝１６頭立て）に出走。９番人気の伏兵ながら２着に激走した。国枝厩務員は「勝つのは難しいよ。パドックで元気が良くてなあ。“今度とお化けはでない”か？」と苦笑いを浮かべて汗をぬぐった。

レースは内の２番枠からじわっとハナを主張して、道中はよどみないペースを刻んだ。直線の入り口では後続とリードを取りつつ、そのまま逃げ切るかと思われたが、最後はゴール前でルヴァレドクールの強襲に屈して１馬身差及ばなかった。約２年ぶりにコンビを組んだ菊沢一樹騎手は「この馬のレースを見ていて、好走パターンは気分良く行く方がいいのかなと思いました。内枠でしたしね」と悔しそうに振り返った。

レース後の検量室前で国枝厩務員は、多くの厩舎関係者から次々と「惜しかったですね」と声をかけられた。小島調教師も開口一番、「先生、仕上げが甘いよ（笑）」と冗談交じりにねぎらい、人気薄での健闘をたたえる温かい雰囲気だった。