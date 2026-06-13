６月１３日の東京１１Ｒ・ジューンＳ（３歳上オープン、芝１８００メートル＝１３頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）が勝利。ルメール騎手はＪＲＡ通算２２００勝を達成した。勝ち時計は１分４６秒０（良）。

スローペースの３番手をリズム良く追走し、直線では粘るタシットを交わしてゴール。鞍上は「２着馬の後ろでちょうどいいポジションだった。外に出したらギアアップしてくれたし、能力がある。東京の１８００メートルはちょうどいい」と評価。手塚久調教師も「牡馬相手に勝ったし、重賞をしっかり狙っていきたい。左回りの直線が長いコースがちょうどいい」と展望を語った。

ルメール騎手は記録達成に「豊さんの記録は取れないね（笑）」とおどけたあと「短い期間で２２００勝に届いたのはうれしい。オーナーさん、調教師さんのサポートとエージェントの仕事に感謝したい」と感謝を述べた。

ここまでを振り返り「ＪＲＡの免許を取ってから（１５年３月）ここまで同じリズムでこれた。アップダウンがあまりなくて良かったのがうれしい」と笑顔。宝塚記念に挑むレガレイラについては「休み明けでメンバーも強くて外枠。難しいけどいい結果を出したい」と意気込んだ。