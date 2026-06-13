「今日好き」河村叶翔＆今井暖大＆林京介、爽やか制服姿で仲良くペアランウェイ【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔、今井暖大、林京介が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「今日好き」イケメン3人、爽やか制服姿で仲良くペアランウェイ
お揃いの爽やかなグレーの制服を身にまとって登場した3人。トップでは肩を組み、仲の良さを際立たせた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。河村は相塲星音と「マクタン編」にてカップル成立した。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。林は「キョンジュ編」に出演していた。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの相塲星音・岩間夕陽・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」イケメン3人、爽やか制服姿で仲良くペアランウェイ
◆河村叶翔＆今井暖大＆林京介、爽やか制服姿で登場
お揃いの爽やかなグレーの制服を身にまとって登場した3人。トップでは肩を組み、仲の良さを際立たせた。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの相塲星音・岩間夕陽・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】