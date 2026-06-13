■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子棒高跳の決勝が13日に行われ、柄澤智哉（24、東日本三菱）が5m50をマークし優勝。日本体育大時代の23年以来、3年ぶり2度目の大会制覇となった。また既に派遣設定記録（5m55）を突破していたため、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表に内定した。

柄澤は5m20から登場し、1回目で成功すると続く5m30をパスした。5m40も1回で成功し、迎えた5m50。他の選手がミスをする中、柄澤は1回目でバーを越えていった。これ以上記録を伸ばすことはできなかったが、3年ぶり2度目の優勝を果たし、アジア大会代表内定を決めた。



競技後、柄澤は「前半シーズンから調子が良くて、アジアは絶対決めたいと思っていたので、接戦にはなりましたけど、勝ち抜けて良かったなと思います」と振り返った。しかし3年ぶり2度目のVも今大会の記録には「全然低いと思います」と満足はしていない様子。アジア大会へは「日本新記録を出して金メダルです」と大きな目標を掲げ意気込んだ。

柄澤は5月に行われた東日本実業団選手権で自己ベストとなる5m66をマークし、派遣設定記録を突破していた。

