自民党の萩生田光一幹事長代行は13日、千葉市で開かれた自民党千葉県支部連合会の集会であいさつし、自身が関係した政治資金問題について言及した。

【映像】萩生田氏「悪い政治家じゃありません」（実際の様子）

萩生田氏は冒頭「ここ何年か、私の不徳の致すところで知名度がすごく上がってしまって、多分今日この会場にお見えの皆さんの中にも名前と顔だけは知ってるという人はきっといると思います」と切り出した。

そのうえで「自分で言うのはなんですけれど、週刊誌で言われているほど悪い政治家じゃありませんから、安心してお付き合いをいただきたい」と述べ、会場の笑いを誘った。

一方で、自らが所属していた政策グループの政治資金パーティーを巡る問題については、「私が所属していた政策グループの政治資金パーティーの会計処理を巡って、間違った処理の仕方を長年にわたって脈々と続けてきた。そのことで政治不信を招くことになってしまった」と振り返った。

そして「このことは一にも二にも自分たちの責任でありますので、改めて千葉の皆さんにもおわびを申し上げて、しっかり襟を正して信頼回復に努力してまいりたい」と述べた。

「どう見ても私の方がボス感」萩生田氏の自虐

また「本当は派閥の中では私より松野博一さんの方が偉いんですよ。だけど、だんだんテレビのニュースで私の写真が真ん中にきて、どう見ても私の方がボス感があるじゃないですか」と語り、「何となく一番悪いやつみたいに報道されている」と自虐を交えて話した。

そのうえで「私たちも私腹を肥やそうとか私的流用を図ろうということじゃなくて、間違いから始まったことなので、政治資金について国民の皆さんの信頼をいただくために、しっかりやり直しをしていこうと今党を挙げて努力をしております」と強調した。

さらに、この日の講演についても自虐を交えて言及。「小林政調会長から県連大会に行ってくれと言われた」と明かしたうえで「来てみたら、お金を払って皆さん集まってるっていうじゃないですか。しかも講演といったって、お金を払っていただいてる皆さんを立たせて、そんな長い話できないじゃないですか」と述べた。

そして「今申し上げたようにパーティーってのは私ちょっと苦手なもんですから」と語り、再び会場を沸かせた。

そのうえで「そんな長い話じゃなくて、今の自民党の意気込みを皆さんにお伝えをして、講演に代えさせていただきたい」と述べ、自民党の政策や今後の取り組みについて説明した。（ABEMA NEWS）