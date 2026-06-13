Mrs. GREEN APPLEスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』最終公演を全国の映画館で生中継

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Mrs. GREEN APPLEが7月5日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催するスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』最終公演の模様が、全国350館以上の映画館でライブビューイングされる。

■韓国、香港、台湾、タイでのライブビューイングも決定

チケットは、ファンクラブ「Ringo Jam」先行発売（抽選）が現在実施中。一般発売（先着）は、7月3日15時より開始となる。Ringo Jam会員限定チケット先行受付のために「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」特設サイトも開設された。

あわせて、上映劇場で配布される入場者特典も発表。入場者特典は、本ライブビューイングのために制作された劇場限定のオリジナルクリアファイル。参加した人のみが手に入れることのできるプレミアムな特典となる。

またすべての上映館で応援上映の実施が決定。ライブ会場と同様の熱気で、大スクリーンにて大音量の“ゼンジン”が楽しめる。

韓国、香港、台湾、タイでのライブビューイング実施も決定した。詳細は、後日発表される。

(C)Mrs. GREEN APPLE All Rights Reserved.

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～ LIVE VIEWING特設サイト

https://ods.shochiku.co.jp/zenjinmito_to_immutable_lv/

上映劇場など詳細はこちら

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=zenjinmitotoimmutablelv

『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026_live_viewing

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/