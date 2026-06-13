演歌歌手の杜このみ（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫で大相撲の小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）とのパリでのツーショットを公開した。

「Bonjour！実は…パリに来ています」とつづり、エッフェル塔前や凱旋門の前で寄り添う夫婦ショットなどを投稿。「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました 本当にありがたいです」と夫のパリ公演観戦のため、訪れたことを明かした。

「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」とつづった。

「昨日は文化交流会で阿波踊りと、琴櫻関、玉鷲関、夫の3人で行われたトークショーを見学しました 日本の文化に興味を持って頂けるのがとても嬉しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい！！と思いました」と記した。

「たくさんお写真を撮ったので、また改めてInstagramにて投稿しますね！」とし、「エッフェル塔、凱旋門 そして、念願のオペラ・ガルニエは圧巻の美しさでした」とした。

この投稿に、ファンからは「パリに帯同なさったんですねー」「フランスに良いですね」「ご夫婦でパリ最高ですね」「とっても素敵なお写真ですね」などの声が寄せられている。