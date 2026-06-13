◇MLB ホワイトソックス 8-2 ドジャース(日本時間13日、レート・フィールド)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、前日の試合で途中交代しこの日欠場となった大谷翔平選手の状態についてコメントしました。

大谷選手は前日12日の試合、7回の5打席目で代打を送られ途中交代。ロバーツ監督は「トレーナーから膝裏のハムストリング付近に少し違和感があると聞き、無理をさせたくなかった。念の為交代させた」と述べていました。

そして一夜明けたこの日のホワイトソックス戦を大谷選手は欠場。スタメンを外れると最後まで出場せず、チームは4安打に封じられ敗戦しました。

ロバーツ監督はこの日の試合前、大谷選手の左脚の状態について「MRIを撮って異常はなかった」と話すも、先発起用しなかった理由に「普通にプレーしている中で出てくる疲労や負担によるもの。最初はハムストリングと思ったが、膝に少し炎症があり腫れが出ている。昨夜途中交代したのも適切な判断だったし、遠征移動もあるからもう1日休ませる。明日は出場できることを期待しているがもう1日休養日が必要かもしれない」と答えました。

「今日の本人の様子は『だいたい大丈夫』という感じだった」と本人の感覚も問題ないことを強調し、「可動域は良好だから、もし今がシーズンの別の時期だったら先発していただろう」と、今後のシーズンを考えて無理をさせない判断だと話しました。

今回の症状が特定のプレーではなく“疲労の蓄積”によるものであると話した指揮官。日本時間18日の次回登板も現時点では予定通り行うと明かします。

また試合後にも改めて状態を説明。この日の大谷選手は「治療を受けただけ」と練習を行わなかったと話すと、明日以降の出場には「さっきトレーナースタッフと話したけど、今のところは楽観的に考えている。明日球場に来て、ある程度の練習をして身体を整えて、それから判断したい。かなり前向きに考えているよ」と語りました。