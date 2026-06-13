◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の準決勝が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、昨年準Ｖの北海道銀行に６―１０で敗れて連覇を逃した。

午前のプレーオフで中部電力に１２―３で圧勝して勢いをもって迎えた準決勝は、昨年の決勝と同じで、１次Ｌで５―１５で敗れた相手。第２エンド（Ｅ）で２点を先制された。第３Ｅですぐに２点を取って振り出しに戻したものの、第４Ｅではショットに乱れが生じ、３失点。第５Ｅで２点を奪って食らいついたものの、第６Ｅではスキップ・吉村紗也香が最終投をガードに当たってしまうミスショットするなど結局、２点を失った。続く第７Ｅも有利な後攻だったものの、またしても吉村の最終投がガードに当たり２点をスチールされた。第８Ｅで１点をスチールされたあとの第９Ｅで２点を取ったあと、負けを認め相手に握手を求めて試合が終わった。

異例の６月開催で高温多湿の条件下でアイスを読み切れず、大会の序盤からなかなかエンジンがかからなかった。２次リーグ（Ｌ）では、負ければ敗退のピンチからはい上がって意地は見せたものの、１次Ｌで敗れた相手に返り討ちにあい力尽きた。ミラノ・コルティナ五輪シーズンの最後の大会で「強いフォルティウスを見せたい」と話していたが、決勝の舞台に進むことなく姿を消した。