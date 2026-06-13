2022年の「第64回グラミー賞」では、最優秀アルバム賞、最優秀新人賞など7部門にノミネートされた歌手で女優のオリヴィア・ロドリゴ（23）が、片耳が「60パーセント聞こえない」状態であることを明かした。ニューアルバム「恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね」を12日にリリースしたばかりのオリヴィアは、英ラジオ「KISS」に出演した際、左耳はあまり聞こえないため、あまり小さな声で話しかけないようにと冗談交じりに語った。



【写真】豪快にこいでる！ニューアルバムのジャケット

アルバム収録曲「ホワッツ・ロング・ウィズ・ミー」について話題になった際、そのタイトルの意味である「自分の悪いところ」についてオリヴィアはこう話した。「私のおかしいところはたくさんある」「左耳は60パーセントくらい聞こえないしね。だからそっちに座って、私に秘密を教えようとしてくれても、何を言っているのか私には分からない」「だから、秘密を教えてくれるときは、右耳でお願い」



そんなオリヴィアは、アルバムリリースにあわせ、新曲「ステューピッド・ソング」のミュージックビデオも公開している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）