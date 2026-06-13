第2子妊娠中の倖田來未、日常を楽しむ最新ショットに反響「顔が優しくなってるなぁ」「お腹大きくなってきたね！」
3月に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。新しい学校のリーダーズ・KANON（24）とプライベートを楽しむ近影を公開した。
【写真たくさん】顔が優しくなった？第2子妊娠中の倖田來未の最新ショット
倖田は「女の子はいつだって、可愛い世界が大好きってことで」とコメントを添え、KANONとともに訪れた「THE MONSTERS 10周年記念展 東京」での写真を複数枚投稿。会場内には色とりどりの人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみやフィギュアがずらりと並び、終始楽しそうな表情を見せている。
投稿では、ラブブで埋め尽くされた幻想的な展示空間でのショットや、キャラクターアートを鑑賞する姿、巨大なコレクション棚の前での全身写真などを公開。さらに、展示物をのぞき込む無邪気な表情も披露し、“かわいい”が詰まった空間を満喫した様子が捉えられていた。
倖田は「ラブブって、絵本のサブキャラって知ってましたか?!笑」「この本の世界にはたくさんのかわいーキャラクターがたくさんいるの！」と紹介。「全員連れて帰りたかったです！笑笑」と、その魅力にすっかり夢中になったことを明かしている。
プライベートを楽しむ倖田の近況報告に「顔が優しくなってるなぁ」「元気そうでよかった」「めっちゃかわいい」「お腹大きくなってきたね！」「顔つきが柔らかくなってる気がするぅ」「くぅ〜ちゃん顔が優しくなってるから第二子は女の子かな」などの声が続々。穏やかな表情と充実した日常を感じさせる投稿に、反響が寄せられていた。
【写真たくさん】顔が優しくなった？第2子妊娠中の倖田來未の最新ショット
倖田は「女の子はいつだって、可愛い世界が大好きってことで」とコメントを添え、KANONとともに訪れた「THE MONSTERS 10周年記念展 東京」での写真を複数枚投稿。会場内には色とりどりの人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみやフィギュアがずらりと並び、終始楽しそうな表情を見せている。
倖田は「ラブブって、絵本のサブキャラって知ってましたか?!笑」「この本の世界にはたくさんのかわいーキャラクターがたくさんいるの！」と紹介。「全員連れて帰りたかったです！笑笑」と、その魅力にすっかり夢中になったことを明かしている。
プライベートを楽しむ倖田の近況報告に「顔が優しくなってるなぁ」「元気そうでよかった」「めっちゃかわいい」「お腹大きくなってきたね！」「顔つきが柔らかくなってる気がするぅ」「くぅ〜ちゃん顔が優しくなってるから第二子は女の子かな」などの声が続々。穏やかな表情と充実した日常を感じさせる投稿に、反響が寄せられていた。