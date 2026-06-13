南野、三笘に続き、遠藤まで…主軸を欠いた日本代表がオランダ代表に勝つ手段を考える「狙うべきは“慢心”」

南野、三笘に続き、遠藤まで…主軸を欠いた日本代表がオランダ代表に勝つ手段を考える「狙うべきは“慢心”」