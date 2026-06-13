お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。那須が脳梗塞で倒れた際のエピソードを語った。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「（脳梗塞の）予兆みたいなものはあったんですか」と質問した。

那須は「予兆はなかったんですけど、慢性の高血圧があったんですよね」と答えた。

笑福亭鶴瓶は「そんな風に見えへんやん。お前（中西）の方が高血圧（に見える）」とイジった。

那須は「だから“今日頭痛いな”とかもなく。前日に、明日空きがあると。ちょっとマッサージ行こうと。ペットカメラを見ると、めっちゃ踊ってるんですよ。僕が。“休みだ〜”って」と倒れる前日を明かした。

那須は「次の日にマッサージ行って、目を覚ましたら救急車を呼ばれて」と語った。

藤ケ谷は「じゃあ施術始まって…？」と聞くと、那須は「そうです。ウトウトしてて寝たのかなって。どうやらしゃべってるらしいんです。もうろれつが回ってない。でも僕は何かわかってないから、『いや、帰ります』って言ってるんですけど、立てない」と語った。

笑福亭鶴瓶は「（那須が）倒れたときも心配したやろ。この准ちゃん（那須の妻）」と語ると、中西は「底抜けに明るい子で、那須くんが倒れたときに病院の先生に呼ばれるじゃないですか。親族だけ行った時に『脳梗塞です』と。『僕ら漫才やってるんです。漫才をこれから先もやることはできますか？』って聞いたら『それも無理かもしれません』って言われて。そうしたら隣にいた奥さまが『やべーじゃ〜ん』って言ってて…」と明かし、スタジオを爆笑させた。

那須も「明るいなぁ〜」と笑い、中西は「その明るさにちょっと助けられたところもあります」と那須の妻に感謝していた。

那須は23年12月に脳梗塞で緊急カテーテル手術を受け、24年4月に約4カ月ぶりに仕事復帰。同年6月に出演したフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」では、言語障害のリハビリ中であることを報告。昨年4月にはXで「本日をもって 病院でお世話になったすべてのリハビリを卒業致しました」と報告し、「病院のスタッフさんにも支えていただき、本当に感謝しております」と謝意をつづっていた。