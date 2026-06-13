Kis-My-Ft2が、ニューデジタルシングル「King King」を6月20日にリリースする。

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メンバーの二階堂高嗣が監修を務めた本楽曲は、“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”に。プレッシャーや周囲からの視線すら力に変えながら、自分の信じる道を突き進んでいくというメッセージが込められた歌詞と、強さだけではなく“自分自身を証明したい”という意志も込められた一曲となっている。

また、二階堂は本楽曲について「デビュー15周年企画として、「毎月新曲リリース」の話が上がったタイミングから、今年のツアーのテーマソングになるような曲を作りたいと思い、沢山のデモの中からこの曲に決めました。」とコメントしている。

・二階堂高嗣 コメント

Kis-My-Ft2 デビュー15周年企画として、「毎月新曲リリース」の話が上がったタイミングから、今年のツアーのテーマソングになるような曲を作りたいと思い、沢山のデモの中からこの曲に決めました。全編英詞となった今回の歌詞は、僕が、‘音の気持ち良さ’・‘格好良さ’を見させていただきながら、‘歌詞として成立しているか’を作家さんに組み立てていただきました。オーケストラとデジタルという正反対の要素を組み込んだキスマイのアンセム。ぜひお楽しみください！ニカゲームは、一旦、忘れてください！

（文＝リアルサウンド編集部）