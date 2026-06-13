「めっちゃ菜々緒やん」日本ファンが注目…“大舞台”の開幕セレモニーで「そっくりなお姉さんが歌ってた」【W杯】

サッカーW杯の開幕セレモニーでイジェが注目を浴びた(C)Getty Images

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。開幕セレモニーでは、大会公式テーマソング「DNA」を世界最高峰のテノール歌手であるアンドレア・ボチェッリと一緒に披露したイジェに、注目が集まった。

【写真】「菜々緒出てきたかと思った」イジェのパフォーマンスの様子をチェック



イジェは、Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の主題歌を担当し、世界的ヒットとなった。

このイジェにSNS上の日本のファンが注目し、「ワールドカップに菜々緒出てきたかと思った」「菜々緒そっくりなお姉さんが歌ってたw」「菜々緒のような美しさだ」「開幕試合前のパフォーマンスめっちゃ菜々緒やんw」といったコメントが寄せられ、女優でモデルの菜々緒に似ているという声が届けられた。

また、イジェは自身のインスタグラムで「世界が一つになるのを見て、最も記憶に残る、息を呑む瞬間の一つ！！！ メキシコシティはとても美しかった！！」などと綴り、セレモニーでのパフォーマンスの様子を投稿している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]