日本は「おかしいとすら思う」　元蘭代表スナイデル氏らが証言した“危機感”「日本人は暑さや雑音にも動じないし、何よりも全員サッカーが巧い」【W杯】

オランダ代表をけん引していたスナイデル氏（10番）とファン・デルファールト（23番）。日本代表との対戦経験を持つ二人は、警戒を強めている(C)Getty Images

かつて「天才」として名を馳せたオランダの名手たちは、北中米ワールドカップ（W杯）で母国代表が初戦で迎えるサムライブルーへの危機感を口にした。

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現地時間6月14日にキックオフを迎えるオランダ代表と日本代表のグループリーグF組の初戦は、世界的にも高い注目を集めている。互いに「世界一」を目標に据えている両国のマッチアップは、戦術的な駆け引きを含めてハイレベルな攻防が予想される。

単純にネームバリューの差もあり、世界的な下馬評においては「オランダ有利」の見方が強いカードではある。しかし、同国のレジェンドたちは、「日本は一筋縄ではいかない相手」という考えを貫き続けている。元オランダ代表MFのウェズレイ・スナイデル氏は、自身がホストを務めるポッドキャスト番組『Ziggo Sport: Wes & Raf』において、次のように言及している。

「日本人は簡単じゃない。彼らはいつもそうなんだ。ナガトモとか日本の選手は、なんというか……ちょっと不思議。というか、おかしいとすら思う。ナガトモはちょっとした問題があるとストレッチを1時間ぐらい続けて身体のケアを忘れないんだ。規律が凄まじいぐらいに正しいんだ」

「もううんざりするね」と言わんばかりの表情で、現役時代だったインテルで同僚だった長友佑都に関するエピソードを披露したスナイデル氏。オランダ代表で10番を背負った男は、「日本戦の後の2試合の方が勝てそうだ」とも続けた。