秋田県八郎潟町の畠山菊夫前町長（７２）が公務中に倒れ、意識が戻らない中で町議会から不信任決議を受けて失職した経緯を巡っては、地方自治法の欠陥を指摘する声が上がっている。

町は「他の自治体で同じ事態が起こらないよう、本人の意思確認ができなくても退職できる制度を整えてほしい」と法改正を求め、１５日に総務省に要望書を提出する。（夏目拓真）

「名誉が傷つかない方法はないかと探していたが、現行の法律では不信任決議しか手段がなかった」。畠山前町長の職務代理者を務める小野良幸副町長はやるせない心境を明かす。

畠山前町長は２月６日午後、公務中に脳出血で倒れて緊急手術を受けた。一命を取り留めたが、現在も意識は回復していない。町は地方自治法の規定によって、副町長を町長の職務代理者に据え、議会などを乗り越えてきた。

地方自治法では、首長が辞職を希望する場合は事前に議会に申し出て自ら意思表示することが必要となる。前町長の妻から「辞職届を提出したい」と町に相談があった。町が総務省などに問い合わせたところ、本人の意思に基づかない辞職届は民法の規定で「効力を持たない」と回答があり、辞職届が提出されることはなかった。

行き詰まった状態が続く中、妻は４月２０日付で「これ以上、ご迷惑をおかけすることは本人の意思でないはず。町長の処遇は町議会に一任する」との要請書を出した。５月、この要請書を後ろ盾にして、柳田裕平議長が「畠山町長が病気により職を辞することについて」と題した不信任決議案を提出。町議会は賛成多数（賛成１０人、反対１人、退席１人）で可決し、畠山前町長は失職した。

柳田議長は「議案名だけでも名誉を守りたかった」と言う。賛成した町議は「町政を停滞させないための決断。信任していないわけではないことは明らかだ」と語り、反対した町議は「名誉のために、他のやり方を議論する余地があったのではないか」と明かす。

法律が想定していない事態に直面した町は、国に法改正を求めていく。小野副町長は「この事態に悩むのは八郎潟で最後であってほしい」と強調する。

小野良幸・副町長「議員の精神的にも負担」

小野副町長が読売新聞の取材に応じた。主なやり取りは次の通り。

――畠山前町長が倒れた知らせを聞き、どう対応したか。

役場で一報を受け、職員を病院に派遣して手術の状況を報告させた。医師から「命をつなぎとめる手術をする」と聞いた時は肝が冷えた。いち早い回復を祈るばかりだ。

――不信任決議をどう受け止めるか。

議員にも状況を切り開くには、「不信任しかない」と考えた人はいるだろう。ただ、対立していない町長に不信任案を出すのは精神的にも負担だ。議長が提案する形を取ったことは議員の負担を軽減する狙いもあった。苦渋の決断だった。

――地方自治法の課題は。

私の任期は今年度末までだ。時期がずれていれば、町長と副町長が不在となる可能性もあった。その場合は総務課長が職務代理者となるが、日々の業務と並行して町長の代わりを務めることは現実的ではない。本人の意思確認ができなくても退職できる制度が必要だと感じる。