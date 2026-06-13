2回目デートで断られ続ける35歳女性。LINEのやりとりで“ウンザリされる”理由がわかった
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆2回目デートで断られ続ける“優しい女性”
結婚は共同生活です。相手に合わせる力は大切ですが、だからといって「相手に合わせよう」とし過ぎて、自分の意見がまったくない人は婚活で不利になりやすい。今回は、“控えめ”すぎて相手から断られてしまう女性のケースをご紹介します。
これまで一度も交際経験がない佳織さん（35歳・仮名）は、周囲から「真面目」「優しい」と言われるタイプです。
マッチングアプリも使ったものの、結婚につながるご縁には恵まれず、結婚相談所へ入会しました。
「すごく素敵！」と思える男性にはなかなか出会えなかったものの、マッチングアプリより真面目そうな男性と何人かお見合いができたそうです。
「もう1回会ってもいいかな」と思って仮交際に進んだ男性もいたのですが、なぜか2回目デートの後に男性側から交際終了を告げられることが続き、相談に来られました。
「別に失礼な対応したつもりはないんですけど……」と、佳織さん自身には、思い当たる原因がないそうです。
個人差はありますが、男性と女性では気持ちが盛り上がるタイミングがズレやすい。男性は初対面で気持ちが高まり、その後は徐々に冷静になる傾向があります。一方、女性は最初はそこまで興味がなくても、3回ほど会ってから「いいかも」と気持ちが上がっていくケースが多い。
菊乃「男性は、何もなければお見合いより2回目の方がテンションが下がっていることも多いんです。デート代も時間も使っていますし、結婚相談所なら他の女性とも同時進行で会っていますからね。もっと気になる女性がいたら、そちらに時間や労力を使うでしょう」
佳織さん「そうなんですね。私、受け身すぎたのかもしれません」
◆日程調整だけで“面倒くさい女性”になっていた
とはいえ、よほど人気の男性を除けば、男性はそう簡単には女性を断りません。佳織さん側にも課題がありそうでした。
仮交際中の男性とのメッセージ履歴を見せてもらうと、原因がよく分かりました。
男性「ランチでもいかがでしょうか？ 23日（土）か24日（日）は空いていますが、ご都合いかがですか？」
佳織さん「お誘いありがとうございます！どちらでも大丈夫です」
男性「では23日にしましょう。佳織さんが出やすいエリアはありますか？ 私は山手線沿線ならどこでも大丈夫です」
佳織さん「私もどこでも大丈夫です」
男性「食べたいものありますか？」
佳織さん「なんでもいいです」
佳織さんは“譲っている”つもりだったのでしょう。しかし実際には、すべての決断を相手に丸投げしていたのです。
菊乃「相手が候補日を2つ出してくれたなら、佳織さんがどちらかを選びましょう。この時点で、かなり面倒くさいですよ。
場所も『どこでもいい』、食べ物も『なんでもいい』だと、相手はノーヒントのまま東京中からお店を探さなきゃいけない。大変じゃないですか？」
佳織さん「大変なんですね。私としては、勝手に決めたら悪いと思って譲っていたんですけど……」
菊乃「やり取りしやすい女性なら、『23日にしましょう。私は渋谷か新宿だと出やすいんですが、〇〇さんはいかがですか？』
みたいに、自分から提案もするんですよ」
佳織さん「たしかに、その方がやり取りしやすいですね」
◆2店まで絞ってくれたのに……
さらに問題だったのは、その後のやり取りです。
◆2回目デートで断られ続ける“優しい女性”
結婚は共同生活です。相手に合わせる力は大切ですが、だからといって「相手に合わせよう」とし過ぎて、自分の意見がまったくない人は婚活で不利になりやすい。今回は、“控えめ”すぎて相手から断られてしまう女性のケースをご紹介します。
マッチングアプリも使ったものの、結婚につながるご縁には恵まれず、結婚相談所へ入会しました。
「すごく素敵！」と思える男性にはなかなか出会えなかったものの、マッチングアプリより真面目そうな男性と何人かお見合いができたそうです。
「もう1回会ってもいいかな」と思って仮交際に進んだ男性もいたのですが、なぜか2回目デートの後に男性側から交際終了を告げられることが続き、相談に来られました。
「別に失礼な対応したつもりはないんですけど……」と、佳織さん自身には、思い当たる原因がないそうです。
個人差はありますが、男性と女性では気持ちが盛り上がるタイミングがズレやすい。男性は初対面で気持ちが高まり、その後は徐々に冷静になる傾向があります。一方、女性は最初はそこまで興味がなくても、3回ほど会ってから「いいかも」と気持ちが上がっていくケースが多い。
菊乃「男性は、何もなければお見合いより2回目の方がテンションが下がっていることも多いんです。デート代も時間も使っていますし、結婚相談所なら他の女性とも同時進行で会っていますからね。もっと気になる女性がいたら、そちらに時間や労力を使うでしょう」
佳織さん「そうなんですね。私、受け身すぎたのかもしれません」
◆日程調整だけで“面倒くさい女性”になっていた
とはいえ、よほど人気の男性を除けば、男性はそう簡単には女性を断りません。佳織さん側にも課題がありそうでした。
仮交際中の男性とのメッセージ履歴を見せてもらうと、原因がよく分かりました。
男性「ランチでもいかがでしょうか？ 23日（土）か24日（日）は空いていますが、ご都合いかがですか？」
佳織さん「お誘いありがとうございます！どちらでも大丈夫です」
男性「では23日にしましょう。佳織さんが出やすいエリアはありますか？ 私は山手線沿線ならどこでも大丈夫です」
佳織さん「私もどこでも大丈夫です」
男性「食べたいものありますか？」
佳織さん「なんでもいいです」
佳織さんは“譲っている”つもりだったのでしょう。しかし実際には、すべての決断を相手に丸投げしていたのです。
菊乃「相手が候補日を2つ出してくれたなら、佳織さんがどちらかを選びましょう。この時点で、かなり面倒くさいですよ。
場所も『どこでもいい』、食べ物も『なんでもいい』だと、相手はノーヒントのまま東京中からお店を探さなきゃいけない。大変じゃないですか？」
佳織さん「大変なんですね。私としては、勝手に決めたら悪いと思って譲っていたんですけど……」
菊乃「やり取りしやすい女性なら、『23日にしましょう。私は渋谷か新宿だと出やすいんですが、〇〇さんはいかがですか？』
みたいに、自分から提案もするんですよ」
佳織さん「たしかに、その方がやり取りしやすいですね」
◆2店まで絞ってくれたのに……
さらに問題だったのは、その後のやり取りです。