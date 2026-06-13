Visaタッチ決済がアツい！最大30％還元で“4重取り”も狙える「最強ポイ活術」
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆Visaタッチ決済で最大30％還元のチャンス到来
ここ最近、Visaのタッチ決済がアツいです。お得なキャンペーンがよく開催されていて、先月はVisaのタッチ決済で電車に乗ると最大50％還元キャンペーンがありました。そして今月も別のキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
今月開催されている2つのキャンペーンを併用すると、対象店舗で最大30％還元されます。まず1つ目が、対象店舗でApple Payを利用して1,500円（税込）以上のVisaのタッチ決済を利用すると10％キャッシュバックされるキャンペーンです。キャンペーン期間は7月19日（日）まで。
対象のVisaカードをApple Payに登録してタッチ決済すると、最大1,000円までキャッシュバックされます。つまり1万円までの支払いがキャンペーン対象です。
対象店舗は牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、くら寿司、ケンタッキー、西松屋、PARCOです。Visa割の登録ページで、メールアドレスとカード番号を事前に登録する必要があります。前のキャンペーンですでにVisa割に登録していれば、再登録の必要はありません。
Visaカードを複数枚持っていて、それぞれのカードをVisa割に登録すれば、カードごとに集計されてその分上限までキャッシュバックされます。
これからもVisa割のキャンペーンは開催されると思うので、この機会にカード番号を登録してみてください。そうすれば、今後また別でキャンペーンが開催されたら簡単に参加できるようになります。
◆三井住友カード利用で還元率がさらにアップ
そして2つ目が三井住友カードのキャンペーンです。1つ目のキャンペーンは対象のVisaカードだったらどこのVisaカードでもよかったのですが、2つ目のキャンペーンは三井住友カード発行のVisaカード限定です。
こちらはエントリーして1,500円（税込）以上の決済で20％キャッシュバックされます。
この2つのキャンペーンが併用できるので、Visa割に登録した三井住友カードまたはOliveのVisaのタッチ決済で30％キャッシュバックということになります。
三井住友カードのキャッシュバック上限も1,000円なので、5,000円までの支払いがキャンペーン対象です。複数の三井住友カードを持っていたとしても合算して集計されるので、1つ目のキャンペーンのように1枚ごとに上限までキャッシュバックされるわけではありません。
◆三井住友のキャンペーンはGoogle Payも対象に
キャンペーン期間や対象店舗、1回で1,500円（税込）以上の支払いというのは2つのキャンペーンで共通しています。
1つ目のキャンペーンはApple Payのみ対象ですが、2つ目の三井住友カードのキャンペーンはGoogle PayでもSamsung Payでも対象です。そのため、Apple Pay以外を利用している方はエントリーすると、対象店舗で20％キャッシュバックされます。
◆参加するだけで当たるVisa割チャンスとは
Apple PayのVisa割で、もう1つキャンペーンが開催されています。1回で1,000円（税込）以上、Apple PayのVisaのタッチ決済を利用するとハズレなしの「Visa割チャンス」に参加できます。Apple PayのVisaのタッチ決済が行える全国の店舗が対象です。キャンペーン期間は7月19日（日）まで。
Visa割チャンスではルーレットを回すことができて、1等500円（1％）、2等100円（8％）、3等5円（91％）のいずれかが必ずキャッシュバックされます。
キャンペーン期間中1枚のカードにつき25回までVisa割チャンスがあります。決済したあと数日後にメールが届き、ルーレットを回せる期限はメールが届いてから240時間以内です。
前回のVisa割のキャンペーンでは結構日にちが経ってからメールが届いたので、メールを見逃さないようにお気をつけください。
◆条件次第で4重取りも可能
Visa割チャンスのルーレットは、最大30％キャッシュバックキャンペーンとは別でキャッシュバックされます。対象店舗だったら同時に3つのキャンペーンに参加できます。
さらにケンタッキーはOliveのスマホのタッチ決済で8％還元、三井住友カードだと7％還元対象店舗です。これも適用されるので、条件を満たせば同時に4つも還元されるというわけです。
キャンペーン期間中はVisa割がお得なのでぜひご活用ください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆Visaタッチ決済で最大30％還元のチャンス到来
ここ最近、Visaのタッチ決済がアツいです。お得なキャンペーンがよく開催されていて、先月はVisaのタッチ決済で電車に乗ると最大50％還元キャンペーンがありました。そして今月も別のキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
対象のVisaカードをApple Payに登録してタッチ決済すると、最大1,000円までキャッシュバックされます。つまり1万円までの支払いがキャンペーン対象です。
対象店舗は牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、くら寿司、ケンタッキー、西松屋、PARCOです。Visa割の登録ページで、メールアドレスとカード番号を事前に登録する必要があります。前のキャンペーンですでにVisa割に登録していれば、再登録の必要はありません。
Visaカードを複数枚持っていて、それぞれのカードをVisa割に登録すれば、カードごとに集計されてその分上限までキャッシュバックされます。
これからもVisa割のキャンペーンは開催されると思うので、この機会にカード番号を登録してみてください。そうすれば、今後また別でキャンペーンが開催されたら簡単に参加できるようになります。
◆三井住友カード利用で還元率がさらにアップ
そして2つ目が三井住友カードのキャンペーンです。1つ目のキャンペーンは対象のVisaカードだったらどこのVisaカードでもよかったのですが、2つ目のキャンペーンは三井住友カード発行のVisaカード限定です。
こちらはエントリーして1,500円（税込）以上の決済で20％キャッシュバックされます。
この2つのキャンペーンが併用できるので、Visa割に登録した三井住友カードまたはOliveのVisaのタッチ決済で30％キャッシュバックということになります。
三井住友カードのキャッシュバック上限も1,000円なので、5,000円までの支払いがキャンペーン対象です。複数の三井住友カードを持っていたとしても合算して集計されるので、1つ目のキャンペーンのように1枚ごとに上限までキャッシュバックされるわけではありません。
◆三井住友のキャンペーンはGoogle Payも対象に
キャンペーン期間や対象店舗、1回で1,500円（税込）以上の支払いというのは2つのキャンペーンで共通しています。
1つ目のキャンペーンはApple Payのみ対象ですが、2つ目の三井住友カードのキャンペーンはGoogle PayでもSamsung Payでも対象です。そのため、Apple Pay以外を利用している方はエントリーすると、対象店舗で20％キャッシュバックされます。
◆参加するだけで当たるVisa割チャンスとは
Apple PayのVisa割で、もう1つキャンペーンが開催されています。1回で1,000円（税込）以上、Apple PayのVisaのタッチ決済を利用するとハズレなしの「Visa割チャンス」に参加できます。Apple PayのVisaのタッチ決済が行える全国の店舗が対象です。キャンペーン期間は7月19日（日）まで。
Visa割チャンスではルーレットを回すことができて、1等500円（1％）、2等100円（8％）、3等5円（91％）のいずれかが必ずキャッシュバックされます。
キャンペーン期間中1枚のカードにつき25回までVisa割チャンスがあります。決済したあと数日後にメールが届き、ルーレットを回せる期限はメールが届いてから240時間以内です。
前回のVisa割のキャンペーンでは結構日にちが経ってからメールが届いたので、メールを見逃さないようにお気をつけください。
◆条件次第で4重取りも可能
Visa割チャンスのルーレットは、最大30％キャッシュバックキャンペーンとは別でキャッシュバックされます。対象店舗だったら同時に3つのキャンペーンに参加できます。
さらにケンタッキーはOliveのスマホのタッチ決済で8％還元、三井住友カードだと7％還元対象店舗です。これも適用されるので、条件を満たせば同時に4つも還元されるというわけです。
キャンペーン期間中はVisa割がお得なのでぜひご活用ください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）