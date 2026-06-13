北中米W杯開幕戦当日、日本の初戦オランダ戦3日前の6月11日（現地時間）。予定されていた10時半からやや遅れて始まった日本代表の練習には1人選手が足りなかった。報道陣がざわつく。「遠藤航がいない」。この時点では遠藤の離脱はまだ発表されていない。ただピッチに姿を現していないだけでどこかで治療かリハビリを行っているかもしれなかった。

【写真】「明日話します」と告げてその場を去った…「W杯電撃離脱」前日の遠藤航選手を見る

遠藤を欠いた練習はいつも通り、傍目には明るく元気に始まっていく。ジョッグをしてから、パス練習。普段との変化は見られない。長友佑都や堂安律、板倉滉といった選手たちが声を出し、その場を盛り上げていく。同時に、フィールドプレーヤーとは離れた別のピッチでゴールキーパーたちは専門的な練習を始める。



森保一監督 ©JMPA

「あ、これは」と感じた、森保監督の見たことのない表情

森保一監督は、フィールドプレーヤーの練習を少し離れた場所から観察するのが常だ。だが、この日は少し様子が違った。フィールドプレーヤーたちのいたピッチから、報道陣のいるエリアをわざわざ通り抜け、GK練習に顔を出した。GKコーチが主導する練習に口を挟むのではなく、あくまで後方から静かに見守っている。

途中、筆者は森保監督と目があった。いつもであれば、明るく人の良い笑みを浮かべて会釈を交わしあうし、時には雑談になることもある。だが、この日は実に悲しそうな笑みを浮かべ軽くあたまを下げてきた。見たことのない表情だった。あ、これはと思わざるを得なかった。

「のちほど発表があります」報道陣がザワついた“涙の会見”

ほどなくして広報担当者から報道陣にアナウンスが入る。「のちほど山本昌邦技術委員長から発表があります」。報道陣が再び、だが先ほどよりも大きめにざわざわとする。「あ、これは遠藤離脱だ」「誰が代役としてやってくるのか」。推理、憶測が止まらない。

山本技術委員長は目に涙を浮かべながら発表を行った。言葉をまとめると各所で報道されてはいるが、以下の通りだ。

・遠藤航は今朝チームを離脱した

・メディカルの報告を受けて、森保監督が10日夜に決断した

・遠藤はチーム全体の前で挨拶などはしていない（感情の複雑な変化があっただろうと山本氏は推測）

・選手たちには練習前に森保監督から伝えられた

・板倉滉が新キャプテン

・追加招集は町野修斗

記者たちがキーボードを高速で叩く。ネットには早々と速報が踊った。

初戦3日前の主将離脱…モンテレイ合宿では一度も全体合流せず

2010年南ア大会の際も、中澤佑二から長谷部誠へとキャプテンの交代は行われた。だが当時はチームのあまりの不調ぶりに岡田武史監督が行ったテコ入れ。今回の負傷離脱とは大きく意味合いが違う。

初戦3日前の主将離脱がショックでないチームなどない。とはいえ、予想外かと言われればそんなこともないように思う。

先月31日、国立競技場で行われたアイスランド戦、左足甲付近を相手に踏まれ、苦痛に顔を歪め、前半のみで退いた。2月のサンダーランド戦で負傷し手術に至ったのと同じ箇所だった。このアイスランド戦での再負傷が尾を引き、今月2日から7日までのメキシコ・モンテレイ合宿では一度も全体練習に加わらなかった。例えばジョギング部分だけ部分合流、などということもなかった。報道陣の前に姿を見せたのは、現地日本人学校の生徒らが訪問したイベントの際、のみ。

「信じて。あとは願って」72時間前、笑顔で話していた森保監督

それでも森保監督は遠藤の復帰を信じているように見えた。7日に行われた森保監督のメディア対応では、40分間を越えて受け答えをした。合宿への所感に触れ、次に質問が出たのが遠藤の状況についてだった。森保監督は極めて前向きに、話している。

「私からの見立てというよりも、ここはもうメディカル、ドクターに任せてますので。ドクターの見立てでは遠藤はW杯開幕戦（日本の初戦）にプレーできるということで、これまでも（報告が）出てきました。アイスランド戦で少し余波が出て、またコンディションを上げるという部分では、やれることが戻ってしまったことはありますけど、今の報告の中ではW杯でプレーが可能だということで聞いています」

開幕戦に出場可能という言葉を受け、負傷の状態について追加質問が行われ、回答した。

「リハビリの段階ということでアイスランド戦も考えると……」

と、ここで誰かの携帯の着信音がなり、森保監督は「（電話に）出ますか？」と、話を中断する。

これは森保監督なりの気遣いを兼ねたユーモアだったのだが、報道陣は沈黙するのみ。

「すいません、誰も笑ってくれなかったのでいいです」

と、ここで笑いをとって話を続けた。

「（遠藤の）状態とすれば、アイスランド戦でスムーズに段階を上げていけるっていうところから戻ってしまったところはあるが、実際にリハビリの内容は上がってきてますし、昨日（6日）もグラウンドで歩きから、ジョギング、ボールワークまでやって。今日（7日）さらに負荷をかけたトレーニングをしているので、またメディカルの報告を聞いてからですけど、できないとは一言も言われてないので、信じて。あとは願って」

そう言って、笑みを浮かべた。初戦1週間前の時点で歩きから練習を始めなくてはならない選手の復帰をどれほど現実のものとして「信じて」いたかは想像するしかないのだが、それでもこの時点ではまだユーモアを交えて状況を説明する余裕があった。森保監督が遠藤に対する判断を下したのはこのメディア対応の約72時間後のことだ。

非公開練習で何があった？ 「明日話します」もそのまま離脱

一方で遠藤の様子からは離脱のフラグはビンビンに立っていた。まず、モンテレイ合宿では一度も全体合流せず、メディア対応も行わず。8日にベースキャンプ地ナッシュビルに移動してからは、8日と10日の軽い練習にようやく合流した。10日は、ウォーミングアップ以降の本格的な練習は非公開となっていたためその時間に何が起きたかはわからない。10日の練習後、ミックスゾーンに姿を現した遠藤は「本当は今日話をしようと思ったのですけど、明日話します」としてその場を去った。

これは、非公開練習部分でなにかがあったか、状態が悪くて非公開部分での強度の高い練習に参加できなかったか、とにかくなにかよくないことがあったということだ。おそらくは10日に完全合流することを目標にしてきたのだろう。だが、それが叶わなかった。だから、メディアへの対応ができなかったのだろう。うっすら浮かんでいた離脱の2文字が濃くなった。

そして、その「明日」は来なかった。メディアと話す前にチームを離脱。メディアはおろか、チームメイトとも話をせず、部屋を訪れた新キャプテン板倉滉のみが離脱直前の遠藤を捕まえることができたというような状況だ。

前々キャプテンの吉田麻也が語ったこと

サポートプレーヤーとしてチームに同行している前々キャプテンの吉田麻也は、ある程度想像がついていたと明かした。吉田は、取材に応じる義務がない立場にも関わらず事態の重さに自ら報道陣の前に立った。

「チームの雰囲気はもちろん、いつもと同じではなかったですね。ミーティングして、そのあと準備して練習という時（の発表）だったので。僕としてはそういうパターン（離脱）もあり得ると思ってたので。航の状況をみてて五分五分だなという気でいたので、そのパターンもあるんじゃないかなという考えをもちろん持っていました」

これまでのW杯での日本代表も予測不可能だった

想像の域をでないが、森保監督も「信じている」とは言いつつも、遠藤がW杯に出られないことはある程度想定していたのではないだろうか。これまでのW杯に臨む日本代表は、順調で最強などと謳われた2006年、2014年はグループリーグ敗退。一方直前の親善試合2連敗の2010年、4月に監督交代のドタバタ劇だった2018年、直前の親善試合でカナダに敗れた2022年は決勝トーナメント進出。遠藤の離脱劇はこれまで順調だった第2期森保ジャパンに活を入れるカンフル剤となり得るのか。

森保監督が次に口を開くのは試合前日だ。

（了戒 美子）