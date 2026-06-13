ダウンタウン・浜田雅功がメインキャストのＭＢＳ「ごぶごぶ」が１３日放送され、貫地谷しほりがゲスト出演した。

貫地谷が２００７年に「ちりとてちん」でヒロインを務めたときに通い詰めた、ＮＨＫ大阪放送局付近を街ブラしながらサシトーク。貫地谷からの「もっと破天荒に生きてきたかった。トーク番組でもさらけ出せない。個性がほしい。今ってみんなバラエティーも上手じゃないですか」という悩み相談に、浜田が真剣モードで対応した。

バラエティー界を代表する経験豊富なＭＣとして、「女優さんも俳優さんも器用な人もおるけど、限られてると思いますよ」と指摘。「よう番宣でバラエティー出てきても、芯とってしゃべれる人と後ろで座ってる人と両極端でしょ。アレ自分から何かしようと思わん方がええと、僕は思ってるんです」と持論を展開した。

「貫地谷さんってこういう人やと分からせるのって、ＭＣの仕事やから。それを自分からガンガン行くよりは、こっちに任せた方が、絶対そうやと思うんです。それをなんかするから、そんなんせんでええから、みたいな」。おちゃらけコメントや笑いを挟むことなく、トップＭＣ芸人の矜持を示して金言を授けていた。