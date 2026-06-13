岡村隆史、プロポーズ秘話にまさかの勘違い 「ちゃうで、あんた、ずっとそれ違うで」と妻から訂正
ナインティナインの岡村隆史が、13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57、関西ローカル）に出演し、自身のプロポーズにまつわる“勘違い”エピソードを明かした。
【写真】岡村隆史、ラジオで結婚会見「支えられ婚です」
この日は元卓球女子日本代表の福原愛がゲスト出演。約3年ぶりとなる地上波番組出演で、再婚相手とのなれ初めや結婚生活について語った。
再婚の話題の中で、NON STYLEの石田明がプロポーズについて質問。福原は「特になかった」と明かし、夫の母親から「もし、よかったらちゃんと入籍とかしてちゃんとした方がいいんじゃない」と背中を押されたことがきっかけだったと語った。
これに岡村が「それ忘れてるだけちゃう？パートナーの人に怒られるで」とツッコむと、福原は「本当にしっかりとした、きちんとしたものは何もなくて」と説明。「（義母を）ママって呼んでるんですけど、（夫に）ママからこういうお話をいただいたよ、どうする？みたいな感じでした」と笑顔を見せた。
その後、夫婦でカレンダーを見ながら入籍日を決めたというエピソードを受け、岡村は自身のプロポーズを回想。「こういう話って後から思い返すと覚えてないこともある」と切り出した。
岡村はこれまで、自身のプロポーズについて「（自分が）車を運転していて、（バックで）一発できれいに車庫入れして、『うわ、入ったわ！』と思って妻に『結婚してください』と言った」とテレビなどで語っていたという。
しかし先日、妻から「ちゃうで、あんた、ずっとそれ違うで」と指摘されたことを告白。実際に車を運転していたのは妻だったと明かし、スタジオを笑わせた。
岡村は「愛ちゃんも、もしかしたら覚えてないだけかもしれへん」と福原に語りかけ、「俺も緊張してるし、ずっと（自分が運転していたと）思い込んでたんよ」と苦笑。
最後に岡村は「（俺は）運転してなかった。横に乗ってた」と改めて振り返り、スタジオを大きな笑いに包んでいた。
【写真】岡村隆史、ラジオで結婚会見「支えられ婚です」
この日は元卓球女子日本代表の福原愛がゲスト出演。約3年ぶりとなる地上波番組出演で、再婚相手とのなれ初めや結婚生活について語った。
再婚の話題の中で、NON STYLEの石田明がプロポーズについて質問。福原は「特になかった」と明かし、夫の母親から「もし、よかったらちゃんと入籍とかしてちゃんとした方がいいんじゃない」と背中を押されたことがきっかけだったと語った。
その後、夫婦でカレンダーを見ながら入籍日を決めたというエピソードを受け、岡村は自身のプロポーズを回想。「こういう話って後から思い返すと覚えてないこともある」と切り出した。
岡村はこれまで、自身のプロポーズについて「（自分が）車を運転していて、（バックで）一発できれいに車庫入れして、『うわ、入ったわ！』と思って妻に『結婚してください』と言った」とテレビなどで語っていたという。
しかし先日、妻から「ちゃうで、あんた、ずっとそれ違うで」と指摘されたことを告白。実際に車を運転していたのは妻だったと明かし、スタジオを笑わせた。
岡村は「愛ちゃんも、もしかしたら覚えてないだけかもしれへん」と福原に語りかけ、「俺も緊張してるし、ずっと（自分が運転していたと）思い込んでたんよ」と苦笑。
最後に岡村は「（俺は）運転してなかった。横に乗ってた」と改めて振り返り、スタジオを大きな笑いに包んでいた。