ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地で行われたドジャース戦にベンチ入り。試合前には現在のコンディションやリハビリの状況、ドジャースに所属する日本人選手との交流について語った。

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村上は離脱前まで20本塁打をマークし、メジャー1年目から主軸として存在感を発揮していた。しかし、5月30日のタイガース戦で一塁へ全力疾走した際に右太もも裏を負傷。その後、肉離れと診断され負傷者リスト（IL）入りとなっていた。

試合に出場できない期間については、「プレー以上に得られるものというのは少ないですけど、日々の試合の流れだったりとか、自分がこういうところだったらこういうイメージでというのは、ベンチの中で意識してやってます」と話した村上。続けて「試合に出てプレーする以上の経験はないので、でも今できることはやっているつもりです」と前向きな姿勢を示した。

対戦相手のドジャースには大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）といった日本人選手が在籍。左膝の炎症の影響により、この試合は完全休養となった大谷とは、試合中に互いのベンチからジェスチャーでやり取りする場面も見られた。村上はドジャースの日本人トリオとの関係性に「一緒にWBCもプレーしましたし、仲良くというか、かわいがってもらっています」と親交の深さを明かした。一方で、自身は負傷離脱中とあって「プレーしたかったのが本音」と悔しさも滲ませる。

現在の患部の状態については「痛みもあまり出ないですし、良いリハビリ期間になっていると思います」と順調な回復ぶりを強調。また、この日は村上の両親が観戦のため球場を訪れていたという。「プレーを見せたかったですけど、また来れると思うので、それまでにしっかりと治して、来てくれたら嬉しいです」と復帰後の再会を心待ちにした。

この日行われた試合はドジャースの先発・佐々木から7得点を挙げるなど8ー2でWソックスが逆転勝利。3連勝でカード初戦を白星で飾った。

