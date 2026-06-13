W杯北中米大会に臨むサッカー日本代表DF板倉滉（29＝アヤックス）が13日、自身のインスタグラムを更新。ケガのためチームから離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）に代わって新主将となってからの初投稿で、元主将との2ショットを公開した。

今月3日の空港での写真以来の投稿。板倉は、サポートプレーヤーとして帯同している元日本代表DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）と並んで座る2ショットをアップ。練習着姿で語り合う笑顔の一枚で、新主将としての決意を示した。

板倉は今月8日に放送されたNHK BS「スポーツ×ヒューマン」で、吉田を“近付きたい存在”と明かし「自分が引っ張っていけるような存在にならないといけないと思っている」と話していた。

この投稿には、13日午後4時時点で1万件を超える「いいね！」が届き、「全力応援です」「滉くんのサポーターとして、これほど誇らしいことはないです 吉田選手とのお写真素敵すぎる」「滉くんはキャプテンに適してると思うし絶対いいチームになります！」「滉くんらしく頑張ってください」などのコメントが寄せられた。