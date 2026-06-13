【MAJ2026】M!LK佐野勇斗「み！るきーずを喜ばせたいという思いだけ」約12年続けてきた活動回顧 最優秀バイラル楽曲賞受賞
【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyに登場した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
「好きすぎて滅！」で「最優秀バイラル楽曲賞」を受賞したM!LKはベージュを基調としたスーツ姿に身を包んだ。佐野勇斗が代表してトロフィーを受け取り「この度は素敵な賞をいただきありがとうございます」と全員で礼。「僕たちは結成して12年目になるんですけど、正直音楽とか表現とかそういうものって『これが正解だ』っていうのは全然わかっていないんですけど、12年ファンの方を喜ばせたくてそれだけを持ってここまでやってきました」と話した。
「僕らが導き出した答えはみ！るきーず（M!LKのファンの総称）を喜ばせたいという思いだけです」と断言。「なので今回この賞をいただけて、まずはじめにファンの方に報告したいと思っています」と笑顔を浮かべていた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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◆M!LK佐野勇斗「ファンの方を喜ばせたくて」活動してきた
「好きすぎて滅！」で「最優秀バイラル楽曲賞」を受賞したM!LKはベージュを基調としたスーツ姿に身を包んだ。佐野勇斗が代表してトロフィーを受け取り「この度は素敵な賞をいただきありがとうございます」と全員で礼。「僕たちは結成して12年目になるんですけど、正直音楽とか表現とかそういうものって『これが正解だ』っていうのは全然わかっていないんですけど、12年ファンの方を喜ばせたくてそれだけを持ってここまでやってきました」と話した。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催する。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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