◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）

サマースプリント第１戦、函館の開幕週を彩るスピード決戦が１２頭（クラスペディアは競走除外）で争われ、北村友一騎手騎乗で６番人気のピューロマジック（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）が逃げ切り、重賞４勝目を飾った。勝ち時計は１分０７秒４。

前有利の開幕週。２３年札幌の未勝利で１０馬身差の圧勝を飾った洋芝、雨馬場適性も生かした。葵Ｓ、北九州記念、アイビスＳＤに続く重賞タイトル。近３走は２ケタ着順に終わっていたが、巻き返しに成功した。

２着には４番人気のエーティーマクフィ（富田暁騎手）、３着には１番人気のレイピア（横山武史騎手）が入った。

北村友一騎手「（発走が遅れて）第一に馬がリラックスできるように心がけていました。もともとスタートが良い馬ですし、あとは他馬との兼ね合いと思っていました。スタートを決めて道中からまれることもなく、馬のリズムで行けました。スプリンターの素質がありますし、あとは広いコースでスピードを活かせるようにいろいろな工夫をできればと思います。明日は明日で自分のできることを、しっかりと馬の力を出し切れるように頑張ります」