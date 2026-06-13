芥川賞作家で、お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が１３日、東京・高輪のＢＵＮＫＩＴＳＵ ＴＯＫＹＯで初の共著「失恋カルタ」（Ｇａｋｋｅｎ刊）の発売記念トークショーとサイン会を行った。

失恋の孤独や恋愛の瞬間を女性視点で描いた読み句や、書き下ろしのショートストーリー３編を収めた。女性視点での著書は初といい「小説を読まない人でも手に取りやすい内容になっている。絵を読むように、頭の中で映像にしやすいように書いた」。女性の知人にもヒアリングした上で一部内容を変更したという。

イベントでは共著者のイラストレーター・たなかみさき氏と恋愛トークを展開。一番つらかった恋に、小学校低学年で味わった失恋を挙げ「１つ上の学年のメグミちゃんが好きで、いまだに作品の女の子（の名前）をメグミちゃんにしがち」と暴露した。当時、友人の男児と比較されて傷ついた経験を明かし「家ではめっちゃかわいいと言われていたので、現実を突きつけられた」と振り返った。

その時はとっさに道化を演じて笑いを取ったといい「つらいけど、好きな子が笑ってくれてる。これは今の自分の芸風につながってる」と吐露。２０１７年に発表した小説「劇場」を例にとり「自分が好きな人は自分のことを好きじゃない、という構図でしか恋愛を書けなくなった。うまくいってる恋愛のことはあまり分からない。相手が自分のことを好きでないのがデフォルトになっていて、それは多分メグミちゃんのせい」と語った。

恋愛には現在も苦悩しており「人を好きという感情はあるんですか？とよく聞かれる。お付き合いした人だけには、最初は感情を出せない。天才のフリをして窓の外を見る、とか…」と複雑な“男心”を明かして笑わせた。