フリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。第3子女児を出産したことを報告した。

「先日、3560gの女の子が無事に生まれてきてくれました」と第3子の誕生を報告。「予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と自宅出産だったことも伝えた。

お産と夫や子供、母の様子を振り返りつつ、「日常の延長にあるお産。わたしが思い描いていた自宅出産のリアルって、こんな感じなんだなあと感じた時間でもありました」としみじみ。姉で女優の本仮屋ユイカも駆けつけたことも明かした。

「生まれる瞬間は膝立ちの体勢でした。後ろでは助産師さんが腰をさすり続けてくれて、前には夫。しがみつくように抱えてもらいながら息み、その周りを母や子どもたちが囲んで見守ってくれていて。たくさんの手に支えられて、みんなの輪のまんなかに娘は生まれてきてくれました」と続け、「初めての自宅出産。予定日超過で赤ちゃんを待ち続けた時間も含めて、わたしにとって本当にかけがえのない体験になりました」とかみしめた。

「生まれたその日から日常は変わらず続いているけれど、家族の絆は少し深くなったような気がしています」ともつづった。

本仮屋は大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。昨年12月30日に第3子妊娠を公表し、自宅出産を選択したことも明かしていた。女優の本仮屋ユイカは実姉。