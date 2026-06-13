お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演し、妻について語った。

今年1月に結婚と第1子誕生を公表した。相手は20歳下で、6年の交際を経てのゴールインだったという。「気の強い妻なんですよ。ずいぶん引っ張っていただいている。年下だけど」と明かした。

妻の素性について問われると、「身長2メートル23センチ。アンドレ（・ザ・ジャイアント）と同じ身長なんですよ」などとジョークで返答。「江戸（っ子）で4代目の子なので、お父さんが3代目で。ホンマに東京の下町の（育ちで）、めちゃめちゃ気が強いんです。祭りで仕事を休むような子だったので。マジです」と説明した。

MC明石家さんまからは「誰に似てたりすんねん？」と聞かれた。ケンコバは「ちょっとおしりっぽい顔というか。ツルンとしているというか」と説明した。

「経験された方、多いと思いますけど、3時間に1回授乳を。夜泣きはしないけど」。妻には「ホント感謝してますね。大変です」といい、「“いつでも俺のこと一本背負いしてもいいぞ”って、マットだけ置いてます。“スカッとするぞ”って」と話していた。

さんまから「柔道やってはったん？」と振られると、「やってないです。テニスやってました」とズッコケさせていた。