東大理科三類に在学中のユーチューバー・ベテランち（27）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「コムドット」のリーダー・やまと（28）が今までに読んできた本の数を“冷笑”した

やまとは「【熱弁】500冊以上本を読んできた男が語る絶対に読書をすべき理由」というタイトルでYouTube動画をアップ。

「読書に関しては、今までの人生で圧倒的な時間を使ってきていまして。とにかく本を読むことが大好きなんですよ」とし、サムネイルでは「これからの『正義』の話をしよう」「DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール」「イン・ザ・メガチャーチ」などを掲げていた。

この投稿を受けて、ベテランちは「人生トータルで500冊？あかん、冷笑してまう」とチクリ。また「人生で2000冊よんだ僕の書いたnoteを読んで、YouTuberになりましょう」とつづっていた。これを受けて、やまとは「それは流石に理3すぎて共感得れないでしょ てか個人チャンネルまでチェックするのは俺のこと好きすぎるでしょ」とリプライを送っていた。