神奈川県のNewDays限定！Suicaのペンギン×横浜モチーフのオリジナルグッズはファン必見。《なくなり次第終了》
2026年6月10日現在、神奈川県内のNewDaysでは、「Suicaのペンギン」デザインのプレDCオリジナルグッズを販売しています。
夏にピッタリな爽やかなコラボ
「GREEN × EXPO 2027」に合わせて神奈川県、横浜市、JRグループが共同で実施する「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン」のプレキャンペーンが、26年4月から6月にかけて開催中。
神奈川県のNewDaysでは、「Suicaのペンギン」デザインのプレDCオリジナルグッズを4月29日から販売開始。
「Suicaのペンギン」と横浜らしいモチーフを掛け合わせた、キュートで爽やかなデザインは、ファン必見です。
6月10日からは、新たなオリジナルグッズとして、大容量で夏のレジャーにもピッタリな「収納型エコバッグ」の販売が順次開始しています。
価格は1660円。
4月29日に発売した商品は以下の通りです。
●Suicaのペンギン クリアファイル 440円
●Suicaのペンギン ハンドタオル 820円
●Suicaのペンギン ストラップ付パスケース 2580円
なお、一部店舗では取り扱いのない場合があります。
無くなり次第販売終了。気になる人は早めのチェックを。
（C）C.S/JR東日本/D
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）