木村拓哉はなぜ韓国へ？ 日本のトップスターが続々と来韓公演　単なる「訪問」から市場開拓へ変わるエンタメ戦略

日本の著名な芸能人たちが、次々と韓国へと足を運んでいる。

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木村拓哉はデビュー38年目で初となる公式の韓国公演を決定し、中島健人も現地での初の単独ステージを控えている。

坂口健太郎は韓国国内で精力的な舞台挨拶やトークショーに臨み、CUTIE STREETにいたっては現地の音楽番組へ出演するのみならず、代表曲の韓国語版を正式にリリースした。

現在巻き起こっている現象は、単に韓国を訪れる芸能人が増えたという一過性の流行ではない。

日本のトップスターやアーティストが、韓国のファンと直接対面し、現地向けのコンテンツを開発しながら、本腰を入れて韓国市場の獲得に動き出しているのだ。

日本を代表するスターたちの相次ぐ韓国単独公演

この動きを最も象徴しているのが、やはり木村拓哉である。

木村拓哉は9月に幕を開けるツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」において、9月26日に仁川インスパイア・アリーナで単独コンサートを開催する。

これは、彼の38年間に及ぶキャリアの中で初めて実現する公式な来韓公演だ。

SMAP時代から日本のポップカルチャーを牽引するスターとして知られてきた木村拓哉が、ついに韓国のファンと正面から向き合う。さらに今回のステージは、ソロアーティストへ転向してから初の海外公演であり、初のアジアツアーにおける最重要プロセスでもある。

韓国メディアも彼のことを「日本の永遠のスター」「日本大衆文化の象徴」として紹介している。単に日本で人気のある俳優が訪れるというレベルではなく、長年にわたり“日本エンタメ界の顔”を務めてきた人物が、韓国で初めて単独公演を行うという意味合いが強い。

この動きは、日本のスターにとって韓国という場所が“行けたら行く場所”ではなく、ツアーの行程に必ず組み込むべき市場になっていることを示している。

木村拓哉（写真提供＝OSEN）

木村拓哉の後を追うように、中島健人もまた初めて韓国のファンと単独公演の場で相まみえる。

中島健人は10月3日と4日の2日間、ソウル・松坡区に位置するオリンピック公園オリンピックホールにて、アジアツアー「IDOL1ST KENTY ASIA TOUR 2026」のソウル公演を開催する予定だ。

今回のツアーは8月に台湾・台北からスタートし、9月のタイ・バンコクを経て、ソウルで幕を閉じる。つまり韓国でのステージは、アジアツアーの最後を飾る日程でもある。

中島健人は2011年にSexy Zoneの一員としてデビューを果たして以降、アーティスト活動と役者業を並行してきた。2024年からはソロアーティストとして独自の歩みを始め、音楽性やパフォーマンス、演技の双方で活動の幅を広げている。

韓国との関わりもあり、2015年にMBCで放送された韓国ドラマ『彼女はキレイだった』の日本版リメイクで主演を務めた実績があり、現地メディアもその事実に触れている。

中島健人の韓国公演もまた、「日本のスターが韓国に呼ばれる」というより、「日本のソロアーティストがアジア市場の中で韓国を重要拠点として組み込む」動きに見える。

木村拓哉と中島健人。世代やキャリアの異なる2人の表現者が、同じ年に韓国で本格的な公演を敢行する。この並びを見るだけでも、日本エンタメ界の韓国展開が新たな段階に突入していることは十分に伝わってくる。

現地のプロモーション文化に適応する俳優とアイドル

音楽の領域にとどまらず、俳優による韓国でのプロモーション活動も一段と熱を帯びている。

最近では、映画『盤上の向日葵』で主演を務める坂口健太郎が現地を訪れ、記者懇談会や舞台挨拶、上映後のトークイベントに出席した。

とりわけ注目を集めたのが、その圧倒的なスケジュール密度である。坂口健太郎はわずか2日間のうちに16回の舞台挨拶と2回のトークイベントをこなした。現地のメディアは、日本では通常1日あたり3〜4回程度の舞台挨拶が主流であることと比較し、非常に異例のスケジュールであったと報じている。

ここにも、韓国市場ならではの特色が反映されている。韓国の映画界では、作品の公開時にキャストや監督が映画館を巡り、観客と直接コミュニケーションを図る舞台挨拶やトークイベントの文化が非常に強い。ファンは映画そのものを楽しむだけでなく、俳優の言葉や表情、その場の空気感までをトータルで受け取る。

坂口健太郎がこうしたスタイルに本格的に飛び込んだことは、韓国の観客に“顔を見せる”ことの重要性を、日本側も理解し始めていることを示している。

日本で高い人気を誇るからといって、韓国でも自然に受け入れられるという時代はすでに終わっている。

現地の観客のニーズに合わせ、韓国独自のプロモーション文化に自ら溶け込んでいく。そこまで徹底して初めて、現地での爆発的な熱量が生まれるのだ。坂口健太郎の来韓プロモーションは、まさにその好例と言える。

坂口健太郎（写真提供＝OSEN）

そして、音楽シーンにおいて際立った動きを見せているのがCUTIE STREETである。

CUTIE STREETは3月、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』への出演を果たし、バイラルヒット中の楽曲『かわいいだけじゃだめですか？』を歌唱した。パステルカラーを基調とした衣装、弾けるようなダンス、そしてあえて誇張された“かわいい”スタイルは、韓国の若い視聴者の間でも大きな反響を巻き起こした。

該当のパフォーマンス映像はYouTubeにおいて1000万回以上の再生回数を記録し、メンバーごとのフォーカス映像でも100万回再生を超えるものが登場した。韓国のインターネット上では、フリルをまとったメンバーたちを「幸せなシャワーボール」「踊るカップケーキ」と表現するユニークな反応も見られた。

かつてであれば、このような強調された“日本式のかわいさ”は、韓国では幼すぎる、あるいはニッチすぎると見なされていたかもしれない。しかし現在では、そのカルチャーの違いそのものが新鮮な魅力として楽しまれている。

しかもCUTIE STREETは、単に韓国のテレビ番組に出演しただけでは終わらない。現地での盛り上がりを受け、7月には再び韓国公演「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」を開催する予定となっている。それだけでなく、韓国語バージョンの楽曲やミュージックビデオ、現地向けのショート動画やVlogなども精力的に制作しているという。

これこそが、単なる一過性の訪問ではないことの決定的な証拠だ。韓国のファン層に向けて韓国語でメッセージを届け、現地のSNS消費のトレンドに合わせて拡散させていく。まさに、徹底的にローカライズされたプロモーション戦略と言える。

単なる訪問から現地ファンダムの獲得を目指す新時代へ

ここで重要なのは、日本の芸能人による韓国進出が、一時的な挨拶のレベルでは収まらなくなっている点である。

それぞれ活躍するジャンルは異なるものの、彼らに共通しているのは、韓国のファンに“直接届く”アプローチを展開している点だ。

ドラマや映画において日韓のキャストが共演することは、すでに珍しいニュースではなくなった。いま目の前で起きている潮流は、日本のトップスターやアーティスト自らが韓国市場のシステムに自らを合わせ、現地のファンダムを根付かせようとする主体的な動きである。

韓国は、単に地理的に近いだけの海外市場ではない。ソーシャルメディアでの拡散スピードが非常に速く、熱狂的なファンダム文化が根付いており、音楽番組や舞台挨拶、トークイベント、ショート動画、ファンイベントが有機的につながる市場なのだ。

K-POP特有の応援カルチャーに慣れ親しんだ観客は、日本のコンテンツに対しても、琴線に触れれば強い熱量で応えてくれる。だからこそ、日本側も韓国市場を無視できなくなっている。

日本国内で売れているからといって、韓国でも自然に認知が広がる時代ではない。現地のファンに寄り添い、現地で対面し、韓国語で発信を行い、現地のプロモーションカルチャーに飛び込んでいく。そのような地道な努力こそが、現在の韓国市場では強く求められている。

木村拓哉、中島健人、坂口健太郎、そしてCUTIE STREETの動向は、そのパラダイムシフトをそれぞれの形で体現している。

日本のスターが韓国へ渡る潮流は、もはや単なる来韓イベントという枠組みを飛び越えている。現地のファンにどのようにコンテンツを届け、いかにして熱狂の渦を作り出すのか。そこまで緻密に設計して初めて、日本のエンターテインメントは韓国市場で確固たる存在感を示せる時代になっているのだ。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）