卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は13日、クロアチア・ザグレブで女子シングルスの準々決勝が行われる。世界ランキング37位の平野美宇（木下グループ）は、同10位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦する。

2カ月ぶりの出場となったWTTシリーズで、今季3度目の8強入りを果たした平野。好調の大藤相手にどのような戦いを見せられるか注目が集まる。

■張本美対佐藤の勝者と対戦へ

平野は4月の「WTTコンテンダー太原」以来となるWTTシリーズ出場を果たすと、1回戦では予選から勝ち上がった村松心菜（ミキハウスJSC）に3－1で勝利。さらに、2回戦では43歳のベテラン、シャン・シャオナ（ドイツ）を3－1で退け、今季WTTシリーズで自身3度目のベスト8進出を決めた。

準々決勝で戦うのは大藤。「WTTコンテンダー太原」、「WTTコンテンダーラゴス」、「WTTコンテンダースコピエ」と、出場した直近3大会で連続優勝を飾っており絶好調。今大会でも2勝を積み重ね、WTTシリーズのシングルスで17連勝を記録している。

また、際立つのが大藤の同士討ちでの強さだ。3大会連続優勝の過程で、世界卓球日本代表の橋本帆乃香（デンソー）、今大会でも8強入りしている佐藤瞳（日本ペイントグループ）にそれぞれ3連勝を記録するなど、日本人対決で計7勝。国内トップ選手との戦いを制しながらタイトルを積み重ねてきた。

平野はそんな大藤に対し、ここまで国際大会では0勝3敗。直近では2月の「WTTスターコンテンダーチェンナイ」決勝で対戦し、0－4で敗れている。世界ランキングトップ10に返り咲いた22歳を相手に、平野が初勝利を掴めるかは大きなポイントとなる。

なお、ベスト4に勝ち進めば、準決勝では張本美和（木下グループ）と佐藤の勝者と対戦予定。日本勢による優勝争いの行方にも注目が集まる。果たして、復調の兆しを見せる平野が、快進撃を続ける大藤相手にどのような戦いを見せるのか。