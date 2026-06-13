卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。地上波では3年ぶりのテレビ出演を果たした。

同番組は、福原さんが幼少期から共演経験のある「ナインティナイン」岡村隆史と、「NON STYLE」石田明がMCを務め、ゲストに根掘り葉掘り質問するトークバラエティ。福原は「いろいろとお騒がせしてすみません」と登場した。

番組では福原さんが昨年結婚、今年出産したことが明かされた。自身の不倫報道や離婚、泥沼親権争いを経ての再婚。対人恐怖症のような症状に陥り、外出がままならなかった時期もあるという。そんな中でどうやって現在の夫に出会ったかと聞かれると「もともと、学生の頃からの知り合いで」とし、トラブルの期間も「いろいろ相談とかにはのってくれてました」と明かした。

岡村に再婚相手について「何が一番決め手になったの？」と聞かれると「話をちゃんと聞いてくれる。何でも言える。言っても何か…怒られないというか、安定してる人なので、そこが凄くありがたいなと思ってる」と応じた。